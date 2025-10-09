×
Fuego destruye negocio de repuestos y una banca en Hato Mayor

La vivienda que también resultó afectada se encuentra deshabitada y sin pertenencias en su interior

Fuego destruye negocio de repuestos y una banca en Hato Mayor
Vista del momento en que miembros del Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor trabajaban en sofocar las llamas que consumieron una tienda de repuestos, la madrugada de este jueves. (FUENTE EXTERNA)

Un incendio redujo a cenizas el establecimiento Repuestos Clintong, ubicado próximo al parque municipal de Hato Mayor. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este jueves.

El Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor informó que, tras recibir una llamada de alerta, procedió de inmediato a despachar tres unidades: B1, B2 y B34, además de un camión cisterna de apoyo para garantizar el abastecimiento de agua durante las labores de extinción.

El fuego destruyó por completo el negocio de repuestos y una banca ubicada en el mismo edificio. También se registraron daños parciales en una vivienda contigua, la cual se encontraba deshabitada y sin pertenencias en su interior.

Asistencia 

La operación fue dirigida por el Intendente General, Julio Mejía, quien coordinó el trabajo de los bomberos en el lugar. En apoyo, se integró una unidad del Cuerpo de Bomberos de Sabana de la Mar, miembros de la Policía Nacional y una ambulancia.

Tras extinguir las llamas, el Cuerpo de Bomberos informó que procedió a realizar las labores de enfriamiento y levantamiento correspondiente para determinar la causa del incendio.

