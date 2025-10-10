Migración detiene y deporta a miles de haitianos indocumentados durante operativos

Haitianos indocumentados detenidos por la Dirección General de Migración (DGM) durante operativos. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) informó que como parte de su plan de interdicción y contención de extranjeros en condición migratoria irregular, detuvo a 1,188 nacionales haitianos indocumentados y deportó a otros 1,316 durante operativos desplegados en todo el país.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, en el Gran Santo Domingo fueron capturados 139 haitianos; en Santiago, 41; La Vega, 56; Mao/Santiago Rodríguez, 73; Zona Este, 67; Azua, 27; Barahona, 25; Puerto Plata, 28; Montecristi, 62; Dajabón, 33; Elías Piña, 33; Jimaní, 81 y Pedernales, 56.

A estas cifras se suman 327 aprehendidos por el Ejército de República Dominicana, 55 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y 85 por la Policía Nacional, quienes operan en coordinación con la DGM, el ministerio de Defensa, la Armada, la Fuerza Aérea, la Unidad Militar Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Ministerio Público.

Los deportados

En cuanto a las deportaciones, el comunicado señala que, 419 haitianos indocumentados fueron retornados por Dajabón; 669 por Elías Piña; 138 por Jimaní y 90 por Pedernales, luego de ser procesados y depurados mediante toma de huellas dactilares y datos biométricos.