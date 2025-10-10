×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Haitianos indocumentados
Haitianos indocumentados

Migración detiene y deporta a miles de haitianos indocumentados durante operativos

Más de 1,300 extranjeros fueron deportados por varias provincias de la zona fronteriza

    Expandir imagen
    Migración detiene y deporta a miles de haitianos indocumentados durante operativos
    Haitianos indocumentados detenidos por la Dirección General de Migración (DGM) durante operativos. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Migración (DGM) informó que como parte de su plan de interdicción y contención de extranjeros en condición migratoria irregular, detuvo a 1,188 nacionales haitianos indocumentados y deportó a otros 1,316 durante operativos desplegados en todo el país.

    De acuerdo con una nota de prensa de la institución, en el Gran Santo Domingo fueron capturados 139 haitianos; en Santiago, 41; La Vega, 56; Mao/Santiago Rodríguez, 73; Zona Este, 67; Azua, 27; Barahona, 25; Puerto Plata, 28; Montecristi, 62; Dajabón, 33; Elías Piña, 33; Jimaní, 81 y Pedernales, 56.

    A estas cifras se suman 327 aprehendidos por el Ejército de República Dominicana, 55 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y 85 por la Policía Nacional, quienes operan en coordinación con la DGM, el ministerio de Defensa, la Armada, la Fuerza Aérea, la Unidad Militar Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Ministerio Público.

    RELACIONADAS

    Los deportados

    • En cuanto a las deportaciones, el comunicado señala que, 419 haitianos indocumentados fueron retornados por Dajabón; 669 por Elías Piña; 138 por Jimaní y 90 por Pedernales, luego de ser procesados y depurados mediante toma de huellas dactilares y datos biométricos.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.