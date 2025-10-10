Incautan cocaína líquida camuflada en gotas para el pelo con destino a Estados Unidos

Los 15 frascos incautados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, simulando gotas para el pelo y llenos de cocaína líquida. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon varios envases que simulaban ser gotas para el pelo, llenos de cocaína líquida, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Los agentes intervinieron una caja en la que incautaron 15 frascos, todos con la sustancia diluida en su interior.

De acuerdo con una nota de prensa, durante las labores de verificación, una unidad canina detectó una alerta positiva en el interior del paquete, donde se encontraron los goteros, todos llenos de cocaína líquida, con un peso aún por determinar por las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Desde Cotuí a EE. UU.

Según las autoridades, la caja habría sido enviada por un hombre desde la calle Gregorio Lazala, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, y estaba destinada a una mujer residente en Annsburry, Philadelphia, Estados Unidos.

Los frascos de la sustancia fueron empacados en fundas de evidencias y entregados bajo cadena de custodia a miembros del Ministerio Público para profundizar la investigación, aseguró la DNCD.

