Apresan a un hombre acusado de herir de bala a una joven en La Romana

Fotografía de archivo de un agente policial trasladando a un detenido. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios) de la Policía Nacional arrestaron, mediante orden judicial, a un hombre acusado de herir de bala a una joven en la provincia La Romana.

El detenido fue identificado como Reynando Francisco Geventon Rodríguez , alias "e l Erre ", de 24 años, señalado como el presunto responsable de disparar contra Génesis Escarlin Alfonso , de 19, en un hecho ocurrido el pasado 22 de septiembre de 2024 en un centro de diversión ubicado en la avenida Santa Rosa, de la referida ciudad.

Ocupan sustancias

La detención se realizó en cumplimiento de la orden judicial número 2024-AJ0025019, durante la cual los agentes ocuparon 145 porciones de presunta cocaína y una porción de aparente marihuana.

El imputado fue trasladado a la sede policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Leer más Arrestan hombre acusado de asaltar y agredir a otro en La Romana; su cómplice continúa prófugo