En una operación conjunta de inteligencia, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público lograron la captura de Pedro Núñez (alias Puly), a quien las autoridades acusan de ser uno de los principales líderes de una red de microtráfico que operaba en el municipio Villa Riva, provincia Duarte.

El arresto se produjo durante un allanamiento ejecutado en una vivienda del sector Barrio David, en el distrito municipal Las Taranas, atendiendo a una orden judicial emitida por las autoridades competentes, establece un comunicado de prensa del organismo antidrogas.

Núñez, considerado de alto interés para las autoridades por sus vínculos con el tráfico y venta de estupefacientes, fue sorprendido en el interior del inmueble.

Otros implicados

Durante la intervención, los agentes encontraron en la segunda habitación de la vivienda un paquete de presunta cocaína, oculto dentro de una bolsa con prendas de vestir. El envoltorio, sellado con funda plástica y cinta adhesiva, tenía un peso aproximado de 816 gramos.

Según las autoridades, Núñez tiene antecedentes penales previos y fue puesto a disposición de la justicia para ser procesado en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

El Ministerio Público y la DNCD continúan las investigaciones para determinar si existen otros implicados en esta red de distribución de narcóticos, que habría operado de manera sistemática en la zona.

Este golpe a las estructuras del microtráfico en la provincia Duarte representa un avance en los esfuerzos por desarticular redes que afectan la seguridad y el bienestar de las comunidades.