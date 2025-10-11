Vecinos describen como violento a pareja de mujer reportada como desaparecida en San Cristóbal

Casa donde residía Lisset Melenciano Tejada, de 31 años, cuyos restos, según sus familiares, fueron hallados calcinados cerca de la vivienda que compartía con su pareja. ( DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

Los vecinos del Kilómetro 3.5 de Canastica, en la provincia San Cristóbal, describen a Rodolfo Antonio Ramírez, apodado "El Barbero", como un hombre agresivo y violento, tras el hallazgo de unos restos humanos calcinados, que familiares aseguran son de su pareja, Lisset Melenciano Tejada, de 31 años.

La joven, quien llevaba alrededor de tres años en la relación con Ramírez, fue vista por última vez el domingo 5 de octubre. Desde entonces, su madre, Luz Yuberkis Tejada, inició una búsqueda desesperada que terminó con la trágica confirmación del hallazgo de restos humanos en un terreno cercano a la vivienda que compartía con su pareja.

Vecinos como Ivelise Franco Rodríguez relatan que antes de que Lisset se mudara con "El Barbero", se escuchaban constantes discusiones y gritos provenientes de la casa, donde el hombre vivía con otra mujer.

"Él sí era violento, no lo niego, porque él tenía a otra esposa y usaba la violencia con ella. A veces de madrugada no nos dejaba dormir con los pleitos y los problemas", dijo Ivelise. "Tuvimos varios enfrentamientos él y yo, una vez por el agua. Él quiso darme una vez una galleta".

Luis Eduardo Guzmán, el encargado de una construcción cerca del lugar, también lo describe como "un tipo rudo".

"El tipo se veía muy decente cuando nosotros llegamos aquí. Inclusive nos guardaba la madera ahí, le pagábamos, pero después vimos que el tipo era rudo, que hasta agarró un machete para un hijo", comentó.

Asimismo, reveló que hace aproximadamente 15 días le robó ocho fundas de cemento. "El tipo no era fácil, el tipo era un depredador", sostuvo.

Luz Yuberkis Tejada, madre de Lisset Melenciano Tejada, de 31 años, cuyos restos, según sus familiares, fueron encontrados calcinados cerca de la casa donde residía con su pareja.

"Un demonio"

El testimonio se repite: "El hombre no era un hombre bueno ni sano", expresó Bilma, vecina del lugar, quien también describió a "El Barbero" como "un demonio".

Tras la desaparición de Lisset, los vecinos notaron comportamientos extraños. "Incluso cuando ella desapareció, yo le pregunté: ¿Esa no es su esposa que está desaparecida? y no me dijo nada. Se quedó callado", cuenta Ivelise.

Fuera de su casa se encontraron rastros de quemaduras y, a varios metros, los restos de un colchón destruido por el fuego.

A pesar de que la relación de tres años con "El Barbero" era inestable, Luz aseguró que Lisset nunca le hacía caso. "A ese hombre nunca lo dejó, por más que se lo dije. Sus amigas se cansaron de decirle. Él la perseguía a donde quiera que ella fuera. No sé si era a fuerza de amenaza o cómo, porque a los tiempos ella volvía para donde él".

La madre de Lisset y la comunidad exigen justicia y que las autoridades revisen los antecedentes del agresor. Inconsolable, Luz prepara el funeral de su hija y espera que se haga justicia. "Este caso no se puede quedar impune. Tienen que darle la pena máxima", expresó.

La Policía Nacional informó sobre la detención de "El Barbero" como presunto autor de la desaparición de su pareja, Lisset Melenciano. La institución explicó que el arresto se produjo tras una orden emitida por un tribunal, luego del levantamiento de evidencias, entre ellas restos humanos calcinados y prendas personales.





