Los Frailes
Los Frailes

VIDEO | Disputa por gastos funerarios termina a tiros; matan a una mujer de 19 años

Familia consternada tras ataque armado por supuesta deuda funeraria en Santo Domingo

Por alegados reclamos de gastos funerarios de un tío, un hombre identificado como "Luis Banana" mató la tarde del sábado a una joven de 19 años e hirió a otras tres personas en el barrio Los Frailes I, hecho que ha consternado a los vecinos.

De acuerdo con familiares y testigos el señor Isidro Zabala, de unos 74 años y residente en una casucha de la calle Mella número 16 parte atrás, falleció y su sobrino "Luis Banana" compró el ataúd y luego de sepultado su pariente fue a reclamar la propiedad de la vivienda como compensación de la inversión que había hecho.

En la vivienda habitaba un hijo menor de edad del difunto, junto a la joven Esteisy Carolina Adames, de 19 años, y luego de enterrar a Isidro Zabala, volvieron a la humilde casucha.

A su retorno "Luis Banana", le reclamó al heredero los documentos de la casucha para alegadamente venderla y cobrarse la inversión en el funeral, pero el menor se opuso y discutieron.

Algunas pertenncias quedaron en el lugar.
Algunas pertenncias quedaron en el lugar.
Productos de alguna compra hecha reciemente, quedaron espacrdidas en el lugar.
Productos de alguna compra hecha reciemente, quedaron espacrdidas en el lugar.
La pobreza reinaba en el lugar.
La pobreza reinaba en el lugar.
Condiciones de la vivienda donde vivian Isidro Sabala.
Condiciones de la vivienda donde vivian Isidro Sabala.
La vivienda permanece sin protección con los ajuares. 
La vivienda permanece sin protección con los ajuares.
Vecinos lamentaron la tragedia.
Vecinos lamentaron la tragedia.
Los ajuares esparcidos en la vivienda.
Los ajuares esparcidos en la vivienda.

Posteriormente Luis Banana se va del lugar y regresa con una pistola y de inmediato mató a la joven Esteisy Carolina Adames, de 19 años e hirió a Estarlin Guillermo en una pierna al igual que a Jhon Henry Tapia Santana, de 27años.

 También resultó con heridas de balas Escarly Guillermo, de  26 años, cuyo pronóstico es reservado, de acuerdo con familiares. Está ingresada en el hospital Darío Contreras, los otros dos heridos fueron dados de alta este domingo.

  • El matador huyó luego de cometer el hecho y de acuerdo con vecinos, se habría entregado a la Policía, pero la Policía no ha conformado esa versión.

Amenaza con seguir matando

Santa Alcántara, tía de Escarly Guillermo, dijo que ahora el matador amenaza los parientes de la joven fallecida. "El llamó anoche a un hombre ahí y le dijo que, si la familia de Morena, que es mi hermana, que, si los haya en el velorio de la mucha de 19 años que el mató, le va a entrar a tiros a todos, a toda la familia".

