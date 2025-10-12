La catedral de Santiago se queda sin aire acondicionado tras robo de cables

"Nos dejaron sin aire": la Catedral de Santiago vuelve a ser víctima de ladrones ( CÉSAR JIMÉNEZ. )

Desconocidos sustrajeron cables eléctricos y tuberías de cobre del sistema de enfriamiento de la Catedral Santiago Apóstol el Mayor durante la madrugada del jueves.

El robo afectó el funcionamiento del sistema de aire acondicionado del templo, cuya reparación costará unos 300,000 pesos, según informaron autoridades eclesiásticas.

El padre Regino Alfonso Collado, vicario de la Catedral, explicó que los ladrones aprovecharon la falta de vigilancia en el entorno para cometer el delito.

Indicó que los intrusos accedieron a un edificio anexo, a unos 200 metros del templo principal, donde se encuentra la consola que alimenta los aires acondicionados industriales.

"Nosotros tenemos en esta catedral un espacio muy amplio, muy vulnerable en cuanto a la seguridad. En la madrugada del jueves, unos individuos subieron a la torre y arrancaron todo el cableado que conecta la corriente con los aparatos de aire, provocando daños considerables", dijo a Diario Libre el padre Collado.

Es la segunda vez

El vicario lamentó que esta sea la segunda ocasión en que se registran robos similares y criticó la falta de vigilancia en el centro de Santiago.

"Si unos simples cables pueden ser sustraídos con tanta facilidad, ¿qué seguridad tienen los ciudadanos que transitan por las calles?", cuestionó.

Collado añadió que, aunque los daños fueron significativos, no se presentó una denuncia formal, debido a la falta de respuestas efectivas en casos anteriores.

Llamado a reforzar la seguridad

El sacerdote pidió a las autoridades municipales y policiales aumentar la vigilancia en los alrededores de la Catedral y en todo el casco urbano.

"Exijo una mayor atención por parte de aquellos que tienen la autoridad y el control de la seguridad y cuidado de la ciudadanía", enfatizó.