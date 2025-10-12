La última vez que Luz Yuberkis Tejada escuchó la voz de su hija fue el pasado sábado 4 de octubre, a las tres de la tarde. Lisset Melenciano Tejada le dijo que estaba bien, sin saber que esa sería su última conversación.

El lunes, el teléfono sonaba, pero nadie tomaba la llamada, y desde ese momento la vida de su madre se convirtió en una búsqueda desesperada por encontrarla.

"El domingo yo estaba en un sitio sin señal, pero cuando regresé el lunes y pude comunicarme, ya nadie sabía nada de ella", cuenta Luz con la voz entrecortada. "Su teléfono sonaba insistentemente, pero nunca respondía". Reveló que su última conexión de WhatsApp fue el domingo a las 11:28 de la mañana.

Lisset, de 31 años y madre de seis hijos, uno de ellos con autismo, había salido el sábado en la noche con unas amigas a un centro de bebidas conocido como El Triángulo, en la provincia San Cristóbal.

Una de sus compañeras le contó luego a la madre que, sin avisar, la joven se marchó del lugar. Más tarde se supo que fue recogida por un excompañero sentimental, quien relató que ella estaba "deprimida y desesperada".

"Él me dijo que ella durmió en su casa, pero que el domingo temprano la llevó al mercado de Canastica, porque ella le pidió que la dejara ahí para ir a buscar a los niños", narró Luz. Esa fue la última vez que varias personas la vieron con vida.

En la zona, testigos aseguran que la joven fue vista por otras personas ese mismo domingo en la mañana. Entre ellos, un delivery que llevó un pedido a la vivienda de Rodolfo Antonio Ramírez, de 50 años, apodado "El Barbero", su pareja actual, y que fue recibido por Lisset. Una pareja de esposos aseguran que le dieron un aventón camino a su casa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/11102025---caso-de-lizbeth-melenciano-en-san-cristobal---matias-boncosky08-e9b60e85.jpg Luz Yuberkis Tejada, madre de Lisset Melenciano Tejada, de 31 años, cuyos restos, según sus familiares, fueron encontrados calcinados cerca de la casa donde residía con su pareja. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)

Un hombre violento y reincidente

Durante la incansable búsqueda, Luz insistió varias veces ante la pareja de Lisset sobre su paradero, a lo que él siempre respondía: "Ya yo le dije a usted que no sé de ella desde el sábado en la noche".

Los vecinos de la comunidad no tienen dudas: "El Barbero" era un hombre agresivo. Ivelise Franco Rodríguez, vecina del lugar, recuerda que antes de Lisset mudarse con su pareja, habían días de discusiones y gritos que provenían de la casa donde vivía con otra mujer.

"Él sí era violento, no lo niego, porque él tenía a otra esposa y usaba la violencia con ella. A veces de madrugada no nos dejaba dormir con los pleitos y los problemas", dijo Ivelise. "Tuvimos varios enfrentamientos él y yo, una vez por el agua. El quiso darme una vez una galleta".

Tras la desaparición de Lisset, los vecinos notaron comportamientos extraños. "Incluso cuando ella desapareció, yo le pregunté: ¿Esa no es su esposa que está desaparecida? y no me dijo nada. Se quedó callado", cuenta la Ivelise.

Fuera de la casa del hombre se encuentran rastros de quemaduras y a varios metros de la propiedad se localizan los restos de un colchón destruido por el fuego.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/11102025---caso-de-lizbeth-melenciano-en-san-cristobal---matias-boncosky04-d2bce585.jpg Casa donde residía Lisset Melenciano Tejada, de 31 años, cuyos restos, según sus familiares, fueron hallados calcinados cerca de la vivienda que compartía con su pareja. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)

Luis Eduardo Guzmán, el encargado de una construcción cerca del lugar, también lo describe como "un tipo rudo". "El tipo se veía muy decente cuando nosotros llegamos aquí. Inclusive nos guardaba la madera ahí, le pagábamos, pero después vimos que el tipo era rudo, que hasta jalo machete para un hijo", comentó.

Asimismo, reveló que alrededor de quince días le robó ocho fundas de cemento. "El tipo no era fácil, el tipo era un depredador", indicó.

El testimonio se repite: "El hombre no era un hombre bueno ni sano", expresó Bilma, vecina del lugar, quien también describió a "El Barbero" como "un demonio".

Una búsqueda desesperada

Durante los días de incertidumbre, Luz recorrió hospitales y clínicas de la provincia con la esperanza de encontrar a su hija viva. "Yo fui al Seguro con una foto de ella, preguntando. Nadie la había visto", recuerda.

Cuando Luz puso la denuncia, sabía que algo estaba mal. No se equivocó. Pocos días después, las autoridades confirmaron lo que ella temía: los familiares aseguran que los restos de Lisset fueron hallados en un terreno, cerca de la vivienda que compartía con "El Barbero". El hallazgo estremeció a toda la comunidad del Kilometro 3.5 de Canastica, que aún no asimilan la crueldad del crimen.

"Él lo tomó como que fue un perro que mató. Estaba como si nada. No fue un animal que mató, fue un ser humano", expresó Ivelise.

A pesar de que la relación de tres años con "El Barbero" era un "ya se dejaban, ya volvían", Luz aseguró que Lisset nunca le hacía caso. "A ese hombre nunca lo dejó, por más que se lo dije. Sus amigas se cansaron de decirle. Él la perseguía a donde quiera que ella fuera. No sé si era a fuerza de amenaza o cómo, porque a los tiempos ella volvía para donde él".

Tanto la madre como sus vecinos describen a Lisset como una joven amable, sin maldad, querida por todos y amante a sus hijos.

Exigen justicia

La Policía Nacional informó que "El Barbero" fue apresado como presunto autor de la desaparición de su pareja, Lisset Melenciano Tejada. La institución explicó que el arresto se produjo tras una orden emitida por un tribunal, luego del levantamiento de evidencias, entre ellas restos humanos calcinados y prendas personales.

Vecinos y familiares piden que el caso no quede impune y que las autoridades revisen los antecedentes del agresor. Para Luz Yuberkis Tejada, el dolor es inconsolable. Aún no entiende cómo alguien pudo arrebatarle la vida a su hija de forma tan atroz. "Yo le dije: todo tiene su tiempo bajo el sol y la verdad sale a relucir algún día", recuerda.

Hoy, mientras prepara el funeral de su hija, Luz solo pide una cosa: justicia.

De acuerdo con la madre de Lisset, se espera que la mañana del lunes asista al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en el cementerio Cristo Redentor, donde se le realizaran unas pruebas y en los próximos días le sean entregados los restos de su hija.