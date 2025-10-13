Se desploma parte del sistema de aire en la Catedral San Felipe Apóstol de Puerto Plata

Zona del techo de la catedral San Felipe Apóstol de Puerto Plata donde colapsó parte del sistema de aire acondicionado. ( FUENTE EXTERNA )

Parte del sistema de aire acondicionado de la Catedral San Felipe Apóstol, en Puerto Plata, instalado en el techo del templo, se desplomó sin que se registraran personas heridas.

La falla pone en evidencia el avanzado deterioro que afecta este emblemático santuario, ícono religioso y patrimonio arquitectónico de la ciudad.

El párroco de la catedral, padre Cruz Osvaldo Santos Cid, confirmó que una sección del conducto de aire del lado del parque colapsó, mientras que el resto de la instalación y la parte superior del lado del Obispado se encuentran "en muy mal estado".

"Si no se actúa pronto, los demás conductos podrían seguir desplomándose", advirtió el sacerdote.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-121956-pm-1-114a002a.jpeg Fachada de la Catedral San Felipe Apóstol, ícono histórico y religioso de Puerto Plata (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-121957-pm-20e16687.jpeg Parte de la estructura afectada se encuentra en el techo del templo.

Alertó que la situación pone en riesgo la vida de los fieles, turistas nacionales y extranjeros que visitan el templo, así como de los niños que suelen recrearse en la plaza frente a la catedral.

Esperan por intervención

Santos Cid recordó que desde hace años la parroquia espera la intervención prometida por las autoridades.

Indicó que desde el Gobierno dominicano se han realizado tres levantamientos técnicos con presupuestos distintos, debido al deterioro progresivo de los daños.

"El primero rondaba los 20 millones de pesos; el último, cerca de 30 millones. Pero nunca se ha pasado del levantamiento a la acción", lamentó.

El sacerdote relató que los trabajos de reparación comenzaron brevemente durante la campaña electoral del 2020, bajo el gobierno de Danilo Medina, pero fueron abandonados tras las elecciones. Posteriormente, pese a nuevas promesas oficiales, incluyendo una del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien en marzo de este año se comprometió a gestionar los recursos, los trabajos aún no inician.

Feligreses católicos expresaron su preocupación ante los desprendimientos constantes de partículas del techo y el deterioro visible de las estructuras.

Temen que el abandono prolongado termine afectando irreversiblemente al monumento.

La Catedral San Felipe Apóstol, construida en el siglo XIX y reconstruida tras el incendio de 1929, no solo representa un espacio de culto, sino también uno de los principales símbolos históricos y turísticos de Puerto Plata.