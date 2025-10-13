"Vengan urgente": la llamada previa a la tragedia de El Milloncito

Miembros de la Policía Nacional en el lugar del hecho, donde todos los occisos vivían en la misma casa, ubicada en el sector El Milloncito, del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

"Mi papá me llamó agitado... cuando llegamos ya todo había pasado".

Con esa frase, uno de los hijos de Mayra Martínez Romero, de 65 años, resumió el horror vivido el domingo en el sector El Milloncito, del Distrito Nacional, donde su padre, Nelson Félix Miranda Hermida, mató a tiros a su esposa y a su suegra, Doris Librada Martínez Romero, de 87, antes de quitarse la vida.

Según el testimonio del hijo, recogido en el informe policial, su padre lo contactó la mañana del domingo con tono alterado y le pidió que fuera "urgente" a la casa familiar, ubicada en la calle 10 del sector. Preocupado, llamó a su esposa y a su hermano para ir juntos.

"Cuando estábamos llegando y entrando a la residencia escuchamos una detonación. Corrimos hacia dentro y las puertas estaban abiertas. Al entrar, vimos a mamá y a la abuela sentadas en un mueble sin vida, y a papá tirado boca abajo, agonizando", narró.

De inmediato llamaron al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, cuyos paramédicos trasladaron al agresor al Hospital Marcelino Vélez Santana, donde falleció mientras recibía atención médica.

La Policía Nacional confirmó que las dos mujeres murieron en el acto a causa de hemorragias internas provocadas por proyectiles de arma de fuego. El hombre murió por una herida similar. El arma utilizada fue una pistola Carandai, calibre 9 mm, número de serie G14143.

Una familia

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana del domingo, según el reporte oficial. Todos los involucrados residían en la misma vivienda.

Vecinos de la zona describieron a la familia como "tranquila" y se mostraron consternados por lo ocurrido. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre denuncias previas de violencia doméstica.

La tragedia eleva la cifra de feminicidios reportados este mes en el país y vuelve a poner en el centro del debate los casos de violencia intrafamiliar que terminan en suicidio del agresor.