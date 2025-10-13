Policía asegura que fue la misma víctima quien dejó carta a la esposa para que comprara el ataúd

Fotografía de archivo de Modesto Marmolejos, cuyo cadáver fue hallado este miércoles 8 de octubre en la provincia Valverde. ( FUENTE EXTERNA )

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que fue la misma víctima, Modesto Marmolejos del Rosario, quien dejó una carta anónima a su pareja exhortándole a que compre un ataúd.

Marmolejos estaba desaparecido desde el 4 de octubre y el día 6 su esposa recibió un paquete que contenía una tarjeta de crédito, su cédula de identidad y un mensaje que le pedía usar el dinero para comprar su caja de muerto.

Dos días después de que su esposa recibió el paquete, el cuerpo de Modesto Marmolejos del Rosario fue hallado el pasado 8 de octubre atado de pies, manos y cuello, con múltiples signos de violencia en un canal de riego.

"Si botaron a Jazmín, nosotros nos encargamos de sacar a Quico. Búscalo en el canal, con este dinero cómprale la caja", rezaba una parte del manuscrito.

"En el proceso investigativo se ha podido establecer de una manera inequívoca que es la misma persona quien llega a su residencia donde vivía con su familia y él mismo deja allí un teléfono celular, un sobre con unas llaves y una tarjeta de crédito que había sido emitida el pasado 30 de septiembre, o sea, sin uso", detalló.

La Policía Nacional, bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público, ha dado seguimiento a través de los levantamientos de cámaras a parte del recorrido que este señor realizó.

"A la hora que llega a su residencia, se desmonta de un carro del transporte público, deja la pertenencia a la cual usted hizo referencia con la nota a la que usted se refiere. No sabemos con qué objetivo, pero sí hace ese enunciado", indicó Pesqueira.

El médico legista que analizó el cadáver dijo a periodistas que la víctima presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y que la causa de la muerte fue violenta.