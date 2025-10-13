El llamado a huelga por 48 horas en el municipio de Navarrete, en la provincia Santiago, se cumple de manera parcial este lunes, con suspensión total de las actividades educativas, mientras que el comercio abrió sus puertas de forma limitada y el tránsito vehicular se redujo considerablemente.

En la carretera Juan Pablo Duarte, vía principal que conecta a Santiago con los pueblos de la Línea Noroeste, el tráfico fluye con normalidad.

En distintos sectores del municipio se observan señales de los disturbios ocurridos durante la madrugada. En barrios como La Altagracia y Mella permanecen escombros y restos de neumáticos quemados.

Durante las primeras horas del día también se han escuchado ráfagas de disparos, lo que ha incrementado la tensión entre los residentes.

Escombros en las calles del municipio Navarrete en Santiago por paro de 48 horas. (FUENTE EXTERNA)

Militares y policias

En tanto, las calles de Navarrete amanecieron bajo un fuerte dispositivo policial y militar.

La jornada de protesta fue convocada por los movimientos sociales Frente Popular Nororiental (FPN) 24 de Abril y Frente de Lucha 14 de Junio, quienes exigen soluciones a diversos problemas que afectan a la comunidad.

Escombros en las calles de Navarrete por paro de 48 horas. (FUENTE EXTERNA)

Entre los reclamos figuran la alta tarifa eléctrica, el encajonamiento de la cañada de Bacao, el asfaltado de calles y la falta de agua potable.

Los organizadores sostienen que la huelga es una manifestación pacífica y justa, orientada a lograr respuestas concretas del Gobierno a las demandas del municipio.

