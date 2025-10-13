Sacerdote alerta sobre puntos de drogas que operan cerca de cuartel policial y parroquia en Tenares

El sacerdote católico Alfredo Rosario denuncia inacción de las autoridades ante existencia de varios puntos de drogas en la provincia Hermanas Mirabal. ( FUENTE EXTERNA )

El sacerdote católico Alfredo Rosario denunció la presencia de múltiples puntos de drogas que, según denuncia, operan a escasos metros de la iglesia y del cuartel policial de Tenares, en la provincia Hermanas Mirabal.

El religioso calificó la proliferación de esos negocios ilicitos como alarmante y preocupante para la sociedad.

"Aquí hay muchos puntos de drogas, y esa parte también la vamos a abordar, porque aquí mismo, en el centro parroquial, en el parque, hay solo siete puntos de distribución... cerca del destacamento policial, en una esquina, también la distribuyen", advirtió Rosario ante los feligreses.

El padre señaló la aparente inacción de las autoridades ante ese flagelo.

Identificación pública

El sacerdote anunció que en la próxima misa identificará públicamente los lugares y las personas que operan estos puntos si no se toman medidas inmediatas.

Rosario hizo un llamado urgente tanto a las autoridades como a la comunidad para actuar contra la venta de drogas.

Hasta el momento, las autoridades policiales no se han pronunciado sobre la denuncia.