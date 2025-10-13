Adolescente de 11 años muere tras caerle una puerta de hierro en Santiago
Una adolescente de 11 años murió al caerle encima una puerta de hierro en el sector Valle Verde en la comunidad Los Jiménez, en el distrito municipal Hato del Yaque, de la provincia Santiago.
La víctima fue identificada como Emily Michell Páez.
De acuerdo con el abuelo de la víctima, Lorenzo Páez, el lamentable hecho ocurrió cuando la menor se encontraba cerca de la estructura metálica que cayó de manera repentina sobre ella.
La menor de edad murió a causa de los golpes producidos por la puerta, mientras era trasladada a un centro de salud.
La califican como estudiante aplicada
- Emily Michell Páez cursaba el quinto grado en el Centro Educativo Ana Mercedes Arias, del paraje El Portón de Hato del Yaque. Descrita por sus maestros y compañeros como una estudiante aplicada.
La tragedia ha causado gran consternación entre los residentes del distrito municipal Hato del Yaque.