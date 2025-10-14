Detienen a 16 haitianos indocumentados en hotel de Mao

Parte del grupo de los haitianos indocumentados arrestados por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) en un hotel. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de 16 haitianos en condición migratoria irregular fue detenidos por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD), durante un operativo de inteligencia realizado en el Hotel Don Lolo, ubicado en el municipio Mao, provincia Santiago Rodríguez.

Según informaron las autoridades mediante una nota de prensa, entre los arrestados se encuentran 11 mujeres, dos hombres y tres menores de edad.

El operativo fue ejecutado tras una labor de inteligencia que alertó sobre la presencia de extranjeros en condición irregular en el referido establecimiento, situado en la calle Mella, en el municipio Mao.

A disposición de Migración

Los militares del ERD se presentaron en el lugar, donde fueron recibidos por la administradora del hotel, Solmin Rodríguez Torres, quien entregó de forma voluntaria a los extranjeros indocumentados que se encontraban hospedados.

Las autoridades indicaron que los detenidos fueron trasladados al destacamento militar correspondiente, desde donde serán remitidos a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.