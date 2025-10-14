Hombre que asesinó a su esposa y suegra en El Milloncito mató a su primera esposa en 1978

Miembros de la Policía Nacional permanecen en la vivienda donde ocurrió el hecho ubicada en el sector El Milloncito, del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El hombre que el pasado domingo asesinó a tiros a su esposa y a su suegra en el sector El Milloncito del Distrito Nacional, Nelson Félix Miranda Hermida, figura en una publicación periodística de diciembre de 1978 como el autor de otro crimen similar ocurrido hace 47 años.

Una nota del diario La Noticia, fechada el 28 de diciembre de 1978, identificaba al exteniente de la Policía Nacional, del mismo nombre, como responsable de matar de cuatro disparos a su esposa, Ana Argelia Abréu, en un hecho ocurrido en la ciudad de Santo Domingo.

Tras el hecho, familiares de la víctima denunciaron que se trató de una actuación premeditada. "Él la mató de varios disparos... fue un hecho premeditado ", citaba entonces el diario.

El artículo indicaba que familiares de la víctima denunciaron que el hecho había sido "premeditado" y que el agresor habría actuado tras una discusión por motivos económicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/periodico-4949dbc1.jpeg Publación del diario La Noticia, fechada el 28 de diciembre de 1978 con relación al suceso. (FUENTE EXTERNA)

Según el reporte de entonces, Miranda Hermida disparó contra su esposa en presencia de familiares y luego fue detenido.

Dos crímenes separados por casi medio siglo

El reciente caso, ocurrido el 12 de octubre de 2025, dejó tres muertos: Mayra Martínez Romero (65 años), su madre Doris Librada Martínez Romero (87) y el propio Nelson Félix Miranda Hermida (71), quien se suicidó luego de disparar contra ambas.

De acuerdo con el informe policial, el hombre llamó a uno de sus hijos poco antes del crimen para que acudiera de "manera urgente" a la vivienda familiar. Al llegar, los familiares encontraron a las dos mujeres muertas en un mueble y al agresor aún con vida, pero agonizante.

La Policía informó que Miranda utilizó una pistola Carandai calibre 9 mm, y que el caso se manejó como un feminicidio-suicidio.

Antecedentes

La publicación de 1978 describe a Miranda Hermida como exoficial de la Policía Nacional y subteniente al momento del crimen. El texto señala que la víctima, Ana Argelia Abréu, tenía un hijo pequeño y que la agresión ocurrió tras un conflicto matrimonial.

El documento no ofrece detalles sobre una eventual condena o proceso judicial posterior, por lo que no se ha podido confirmar si Miranda Hermida cumplió alguna pena o fue reintegrado a la vida civil sin restricciones.