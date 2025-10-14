Poder Judicial atribuye a falla elétrica paralización del ascensor en Palacio de Justicia

El Poder Judicial informó la tarde de este martes que una falla en el suministro de energía eléctrica fue el detonante de la detención momentánea de uno de los ascensores del Palacio de Justicia de Santiago esta mañana, dejando en su interior a una persona retenida.

La persona que se quedó retenida por unos 15 minutos en el ascensor no sufrió ningún tipo de daños físicos, informó la institución mediante una nota de prensa.

Aclararon que al momento del incidente, las instalaciones operaban con el sistema de planta eléctrica de emergencia. "Al restablecerse el servicio de la distribuidora, se produjo una nueva interrupción, lo que activó el mecanismo interno de protección de la planta, provocando su bloqueo momentáneo".

En el comunicado, el Poder Judicial lamenta el inconveniente ocasionado y reafirma que "tanto los equipos de generación de emergencia como los ascensores se encuentran en óptimas condiciones operativas y reciben mantenimiento preventivo de manera periódica por empresas especializadas, garantizando así la seguridad de las personas y la continuidad de los servicios judiciales".