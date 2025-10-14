El pleito entre Fernando Abreu y uasdianos llegará a los tribunales

Imagen de archivo de la fachada principal de la UASD: Fernando Abreu presentó una querella con constitución en actor civil contra dos personas a los que acusa de incitar la violencia. ( DIARIO LIBRE. )

El enfrentamiento ocurrido el pasado 9 de octubre en el campus central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entre un grupo encabezado por Fernando Abreu, presidente del movimiento Patria Libre (Palib), y varios estudiantes universitarios, escalará a los tribunales.

Abreu presentó una querella con constitución en actor civil contra Fernando A. Peña Segura y Carlos Nazaret Mesa de los Santos, a quienes acusa de incitar la violencia y agredir físicamente a miembros de su equipo durante un incidente registrado en la sede universitaria.

El abogado Miguel Valerio representa legalmente al dirigente político.

Según la denuncia, los acusados, acompañados por personas no identificadas, profirieron insultos y amenazas contra Abreu Hahn por sus ideas políticas, impidiéndole expresarse dentro del campus.

La querella también señala que personal de seguridad de la UASD habría golpeado a su equipo, destruido equipos de grabación y retenido a varios de sus colaboradores dentro de las instalaciones.

La acción judicial se basa en la presunta violación de los artículos 308, 336 y 336.1 del Código Penal dominicano, que sancionan las amenazas verbales y la discriminación por razones ideológicas.

Abreu sostiene que los hechos constituyen "una incitación pública al desprecio y a la violencia por motivos políticos."

"Mientras el equipo técnico de Patria Libre y Derecha Diario organizaba el escenario del debate, miembros autoidentificados como izquierdistas nos insultaban. Junto con personal de seguridad de la UASD sin uniforme ni identificación, agredieron físicamente a un camarógrafo y a otros integrantes del equipo", declaró Abreu.

El dirigente aseguró que el ataque provocó heridas, daños a los equipos y persecución dentro del campus.

Añadió que parte de su equipo fue retenido contra su voluntad y trasladado a golpes a un vehículo que operaba como un "cuartel interno" de la universidad.

"Eso constituye legalmente un secuestro", afirmó Abreu, quien también denunció que, pese a contactar al Sistema Nacional de Emergencias 911, las autoridades no pudieron ingresar al campus por las restricciones institucionales.

La versión de la UASD

En un comunicado emitido el 13 de octubre, la Dirección General de Comunicaciones de la UASD confirmó que el hecho involucró a Abreu y a un grupo de personas que lo acompañaban, quienes "se enfrentaron a estudiantes de la Universidad", por lo que el personal de seguridad intervino de forma preventiva.

La institución recordó que defiende la pluralidad de pensamiento y los valores democráticos, pero pidió al dirigente abstenerse de realizar nuevas acciones dentro del campus.

"Hacemos un llamado al señor Fernando Abreu a abstenerse de llevar a cabo cualquier acción que atente contra el buen desenvolvimiento de la docencia y la seguridad de nuestros estudiantes", señala el documento.

La UASD anunció además que depositará una denuncia formal ante las autoridades competentes, con evidencias de los hechos del 9 de octubre y de otras ocasiones en las que, según afirma, se han violado los reglamentos institucionales por parte de personas ajenas a la vida universitaria.