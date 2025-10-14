Una persona quedó atrapada por 15 minutos en el elevador del Palacio de Justicia de Santiago
El incidente generó preocupación entre los usuarios
Durante al menos 15 minutos quedó atrapado este martes un joven en uno de los elevadores del Palacio de Justicia Federico C. Alvarez, de Santiago, generando momentos de tensión en el edificio.
Agentes de seguridad y empleados del recinto judicial rescataron al afectado, quien se escuchaba gritar pidiendo ayuda desde el interior del ascensor.
El joven, identificado como Samuel Cruz Tavárez, salió nervioso tras el rescate.
Preocupación
Explicó que se dirigía desde el primer nivel al tercer piso cuando quedó atrapado.
- Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las causas del desperfecto.
No obstante, trascendió que la falla se debió a que se produjo un problema eléctrico en el Palacio de Justicia.
El incidente provocó preocupación entre los usuarios.