Una persona quedó atrapada por 15 minutos en el elevador del Palacio de Justicia de Santiago

Los elevadores del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, en Santiago, donde un joven quedó atrapado por al menos 15 minutos. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Durante al menos 15 minutos quedó atrapado este martes un joven en uno de los elevadores del Palacio de Justicia Federico C. Alvarez, de Santiago, generando momentos de tensión en el edificio.

Agentes de seguridad y empleados del recinto judicial rescataron al afectado, quien se escuchaba gritar pidiendo ayuda desde el interior del ascensor.

El joven, identificado como Samuel Cruz Tavárez, salió nervioso tras el rescate.

Preocupación

Explicó que se dirigía desde el primer nivel al tercer piso cuando quedó atrapado.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las causas del desperfecto.

No obstante, trascendió que la falla se debió a que se produjo un problema eléctrico en el Palacio de Justicia.

El incidente provocó preocupación entre los usuarios.