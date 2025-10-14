La Policía y el Ministerio de Interior se desligan de excesos de sus agentes

Faride Raful encabezó una rueda de prensa al término de la reunión del lunes con el presidente Luis Abinader en la Policía Nacional. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

La Policía Nacional enfrenta una crisis de credibilidad por el aumento de la cantidad de ciudadanos muertos con las balas de sus agentes. En el caso más reciente, 11 policías acribillaron el mes pasado a cinco personas en la entrada de una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago.

Frente a estos hechos, la institución ha apelado a la responsabilidad individual de sus agentes y opta por no ofrecer información sobre operaciones que fueron dirigidas desde su seno y que terminaron en desenlaces trágicos.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró hoy que ella misma quisiera saber las circunstancias que originaron la matanza de Santiago y que también espera los resultados de las investigaciones.

Esas pesquisas han revelado una secuencia de hechos que desmiente a la Policía Nacional en su versión sobre un legítimo intercambio de disparos, según ha adelantado el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

"Eso es lo que nosotros queremos que la justicia determine y el Ministerio Público, y desde el primer momento estamos colaborando en todo lo que se nos ha solicitado, dándole instrucciones a la Policía Nacional, porque los más interesados en que se esclarezca esta situación en esta operación que se dio es precisamente el Ministerio de Interior y Policía, y el Gobierno dominicano", manifestó la funcionaria.

Esta y otras 227 muertes ocurridas en circunstancias similares alegadamente fueron investigadas, pero los informes con las conclusiones nunca salen a la luz pública, a excepción de los casos mediáticos.

"Cada uno de esos casos sufre el mismo proceso que dice la ley, igual que si fuera un ciudadano común. Se procesa, establecen las responsabilidades y se envían al Ministerio Público (...) Nosotros, inmediatamente hacemos el procedimiento de lugar para hacer el sometimiento. Nosotros no nos quedamos escondiendo absolutamente nada", afirmó Raful.

Mientras las autoridades se desligan de las estadísticas crecientes de muertes a manos de los policías, tratan de vender los avances de la reforma policial.

La cantidad de muertos por "acción policial" pasó de los 77 en el 2021, a 139 en el 2022, otras 178 en el 2023 y 227 en el 2024. La comparación del 2021 con el 2024 arroja un aumento del 195 %.

El gobierno responde a la realidad de estas estadísticas con un discurso reiterativo:

"Estamos haciendo un esfuerzo permanente para controlar de una manera respetuosa el abordaje hacia los ciudadanos, para que las labores de inteligencia y de investigación se realicen cumpliendo el debido proceso", sostuvo Raful en la rueda de prensa sobre temas de seguridad ciudadana de este lunes.

De esta manera, el aumento de la letalidad policial queda sin una explicación oficial y despierta sospechas sobre si esto es parte de la estrategia de seguridad ciudadana.

La ministra de Interior fue interpelada por periodistas al mediodía del lunes luego de que terminó la reunión semanal del presidente con los jefes de las agencias de seguridad del Estado.

- ¿Cuál es la cantidad de personas que ha fallecido a manos de la fuerza del orden hasta el momento, el acumulado del año, y por qué la imposibilidad de conseguir los resultados de esas investigaciones?

No sabía que había imposibilidad de conseguir los resultados. Cada una de esas situaciones, que como usted sabe, son parte también de lo que evaluamos aquí. No la tengo a mano, no sé si está desagregada y los chicos la pueden sacar, no lo sé.

Pero cada uno de esos casos que se dan motivados o quien protagoniza es un agente del orden de cualquiera de las agencias, sufre el mismo proceso que dice la ley, igual que como si fuera un ciudadano común. Y se procesan, se establecen las responsabilidades y se envían al Ministerio Público que realiza las investigaciones de lugar y la justicia es quien tiene que realizar la condena definitiva.

- Pero las familias se quedan esperando los resultados para precisar por qué, en qué circunstancias ocurrieron las muertes.

Eso habría que preguntar al Ministerio Público y a la justicia dominicana, porque son los procesos que se llevan. Nosotros inmediatamente hacemos el procedimiento del lugar para hacer el sometimiento. Nosotros no nos quedamos escondiendo absolutamente nada.

- ¿Por las órdenes de quién esos seis policías salieron de aquí, del Palacio (de la Policía) a Santiago a juntarse con cinco más y luego matar a cinco personas?

Eso es lo que queremos nosotros que la justicia determine y el Ministerio Público. Y desde el primer momento estamos colaborando con el Ministerio Público, tal y como lo dijimos aquí, en todo lo que se nos ha solicitado, dándole instrucciones a la Policía Nacional a esos fines, que está colaborando.