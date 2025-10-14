Modesto Marmolejos deambuló solo por Santiago los días previos a su muerte, según investigación

Fotografía de archivo de Modesto Marmolejos del Rosario, cuyo cuerpo fue encontrado atado de pies, manos y cuello, con múltiples signos de violencia, en la provincia Valverde. ( FUENTE EXTERNA )

El levantamiento de cámaras de seguridad realizado por las autoridades reveló que Modesto Marmolejos del Rosario, conocido como "Quico", de 52 años, estuvo deambulando solo por distintos puntos de Santiago durante los tres días que se desconocía su rastro y previo al hallazgo de su cadáver en la provincia Valverde.

Una fuente ligada a la investigación confirmó que Marmolejos fue captado en varios lugares de la ciudad, visitando lugares frecuentes, abordando vehículos del transporte público y moviéndose sin acompañantes.

El informante indicó que durante las pesquisas también se comprobó que fue el propio Marmolejos quien dejó una tarjeta bancaria, una nota y sus pertenencias personales en la puerta de la vivienda donde residía en el sector de Cienfuegos, distrito municipal Santiago Oeste.

El escrito relaciona a una mujer con la "desaparición" de Modesto. La carta decía: "Si botaron a Jazmín, nosotros nos encargamos de sacar a Quico. Búscalo en el canal, con este dinero cómprale la caja".

Sobre el hecho

La desaparición del hoy occiso ocurrió el sábado 4 de octubre, luego de que saliera de su residencia con destino a una sucursal bancaria. Sin embargo, en el banco no se registran transacciones realizadas por él.

El cadáver de Marmolejos fue hallado el miércoles 8 de octubre, atado de pies, manos y cuello, con signos de violencia, en el canal de riego Los Altos de Jicomé, en la provincia Valverde.

Las autoridades continúan trabajando para determinar cómo llegó al lugar donde fue encontrado y las circunstancias exactas de su muerte.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no ha emitido el reporte preliminar que establezca la causa del fallecimiento.