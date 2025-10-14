"Buena gente, hombre de casa y trabajo": vecinos recuerdan a Modesto tras su misteriosa muerte

Fotografía de archivo de Modesto Marmolejos del Rosario, cuyo cuerpo fue encontrado atado de pies, manos y cuello, con múltiples signos de violencia, en la provincia Valverde. ( FUENTE EXTERNA )

En la calle donde vivía Modesto Marmolejos del Rosario en el sector Cienfuegos, en la provincia Santiago, todavía cuesta hablar de él en pasado. Sus vecinos permanecen sumergidos entre el asombro y la tristeza que ha dejado una pérdida imborrable.

Algunos prefieren no opinar sobre las versiones que circulan, respecto a que si fue un suicidio o si alguien más estuvo involucrado, pero coinciden en algo "Modesto no parecía una persona con problemas".

"Era una persona muy chévere, un buen vecino, buena gente, muy alegre. De su trabajo a su casa. Nunca tuvo problemas con nadie", contó, Aracelis Díaz, una de las vecinas que más lo trataba.

"Nos sentábamos ahí afuera, compartíamos siempre. Él nunca discutía con nadie. Siempre saludaba con cariño, con respeto". Agregó.

"Ese día se veía raro"

Modesto, de 52 años, fue reportado desaparecido el sábado 4 de octubre y hallado sin vida días después en un canal de riego del distrito municipal de Jicomé, en la provincia Valverde.

Aracelis recuerda que el viernes anterior a su desaparición fue la última vez que lo vio, cuando "su gesto no era el mismo de siempre".

"Vino, saludó, pero no se veía relajado como siempre. Dijo que estaba cansado, que venía del trabajo. Compró una cena, pero nunca se la comió. Eso fue como a las 8:00 de la noche", expresó.

Esa pequeña escena quedó grabada en la memoria de Aracelis, sin imaginar lo que acontecería luego. "Yo pensé que era cansancio, no imaginé que fuera algo más", dijo.

Nadie entiende

Desde entonces, los comentarios corren de puerta en puerta. Nadie entiende cómo alguien tan alegre pudo terminar así.

"Eso me ha dolido mucho, mucho. Porque era un hombre alegre, contento. No me explico qué pasó", agregó otra residente identificada como Hilda Reyes.

"Nunca le faltó el respeto a nadie"

Leonora Reyes, también lo describe de buena forma: tranquilo, servicial, respetuoso. "Era un vecino ejemplar", comentó.

Durante más de diez años en el vecindario, Modesto fue conocido por su rutina sencilla: trabajar, llegar a casa, compartir un rato en la calle, e irse a su hogar. "Nunca se oyó un pleito ni una mala palabra de él", dicen quienes lo vieron cada día en la zona.

"Si uno lo hubiera visto triste o diferente antes, uno pregunta, pero ese día fue tan rápido todo... uno no le dio mente", lamentó otro vecino.

La casa de Modesto permanece cerrada tras su desaparición, lo que contrasta con los recuerdos de risas y saludos que dejó en vida.