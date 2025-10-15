Apresan hombre durante allanamiento en El Seibo y decomisan sustancias ilícitas

Presuntas sustancias y objetos ocupados durante el allanamiento en una vivienda del sector Ginandiana, en la provincia El Seibo, donde fue detenido Félix Alexander del Rosario. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de la Subdirección Regional Este de Inteligencia (Dintel), junto a unidades de la Policía Preventiva y en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en el sector Ginandiana, de la provincia El Seibo, donde ocuparon una gran cantidad de sustancias, presumiblemente drogas, además un chaleco antibalas y varios objetos utilizados para la venta de sustancias ilícitas.

Durante el operativo fue arrestado Feliz Alexander del Rosario, quien se encontraba en una vivienda ubicada en la calle Proyecto. La intervención se efectuó mediante la orden de allanamiento No. 2025-AJ0064194, en presencia del fiscal actuante.

En el registro de la residencia las autoridades ocuparon un chaleco antibalas, tres balanzas, una paca de vegetal presumiblemente marihuana con un peso de 2,248 gramos, además de 56 porciones de cocaína y 50 de marihuana, totalizando 650 porciones con un peso de 1,299 gramos.

También se decomisaron 39 fundas, de las cuales siete contenían 25 porciones de cocaína y 32 contenían otras 25 porciones del mismo material, con un peso total de 420 gramos. Asimismo, se ocuparon cuatro fundas con 25 porciones de crack con un peso de 105 gramos y 168 porciones adicionales de marihuana con un peso de 216 gramos, según informó la Policía Nacional.

Incautan objetos

Además, fueron encontrados tres cuchillos, una tijera, un destornillador, la suma de 7,240 pesos en efectivo, tres tarjetas bancarias y una licencia de conducir a nombre del detenido.

El arrestado, junto con las sustancias narcóticas y las demás evidencias, fue remitido a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.