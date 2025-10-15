Hombre apresado por raptar y apuñalar a su expareja tenía un día que había salido de la cárcel

La policía dijo que los dos hombres fueron apresados mientras se desplazaban en una motocicleta. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este miércoles que Cornelio Sarita Hernández, de 40 años, fue arrestado junto a otro individuo por raptar, golpear y apuñalar a su expareja apenas un día después de haber salido de prisión.

El hecho ocurrió el lunes de esta semana en el sector La Recta de Sanita, provincia Montecristi, cuando la víctima, identificada como K.A.R.G., de 26 años, fue reportada como retenida, indica una nota de prensa de la institución.

Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de Villa Vásquez, en coordinación con unidades de Montecristi y la Policía Preventiva, lograron rescatar a la joven.

La mujer fue localizada luego de una labor de búsqueda, tras ser dejada abandonada por sus captores en una zona apartada de La Recta de Sanita.

Los detenidos

Los detenidos son Cornelio Sarita Hernández y Joan Arturo Díaz Sánchez, de 30 años, ambos residentes en Las Matas de Santa Cruz. Fueron arrestados mientras se desplazaban en una motocicleta Suzuki AX100, color negro, placa K2093593.

Durante el arresto se les ocupó un teléfono celular y otras evidencias relacionadas con el caso.

La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde fue diagnosticada con trauma contuso en la cara y región dorsal, hematoma en el lado derecho del rostro, laceraciones faciales, y heridas cortantes en la mano y muslo izquierdo.

Detenido tras salir de prisión

Las autoridades confirmaron que Cornelio Sarita Hernández había sido condenado a cinco años de prisión mediante la sentencia No. 239-02-2025-SSEN-06063, pero solo cumplió uno. Fue puesto en libertad el día anterior al rapto. La Policía no especificó el motivo de la condena.

Los detenidos y las evidencias fueron remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

