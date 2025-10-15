Arrestan a 11 haitianos indocumentados en una finca en Valverde

Parte del grupo de los haitianos indocumentados que fueron apresados por miembros del Ejército en una finca del distrito municipal de Ámina, Valverde. ( FUENTE EXTERNA )

Once haitianos en condición migratoria irregular fueron arrestados por miembros del Ejército de la República Dominicana durante un operativo realizado en la provincia Valverde.

Las autoridades informaron a través de una nota de prensa, que los extranjeros se encontraban escondidos entre plantas de banano en una finca en el Distrito Municipal de Ámina, del municipio Mao. Su localización fue posible por el uso de drones durante labores de patrullaje, lo que permitió detectar y detener al grupo.

Entre los detenidos figuran tres hombres y ocho mujeres, quienes fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del Ejército, con asiento en Mao, posteriormente serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes de repatriación.

Repatrian haitianos

La Dirección General de Migración informó el pasado 29 de agosto que 1,413 haitianos en condición migratoria irregular fueron repatriados a su país.

Indicaron que de ese total,

653 haitianos en situación irregular fueron entregados a las autoridades de su país por el punto fronterizo de Elías Piña ;

en situación irregular fueron entregados a las autoridades de su país por el punto fronterizo de ; 514 por Dajabón ,

, 147 por Jimaní

99 por Pedernales

De acuerdo con la institución en coordinación con las fuerzas de seguridad ciudadana, señalaron que detuvieron también detuvieron a 1,343 haitianos indocumentados. Las acciones estuvieron a cargo de agentes que fueron desplegados en el Gran Santo Domingo, donde capturaron a 137 personas en situación irregular.

