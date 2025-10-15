"Él salió a matarme". Con esas palabras, una mujer identificada como K.A.R.G. relató el horror que vivió tras ser raptada y brutalmente agredida por su expareja, en un hecho ocurrido en el municipio de Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi.

La víctima fue encontrada con vida en el sector La Recta de Sanita, luego de permanecer secuestrada por alrededor de 16 horas, según informaron las autoridades.

K.A.R.G. narró que aproximadamente a las 06:00 de la tarde del pasado lunes, mientras se encontraba sentada en la banca de lotería donde trabaja, fue sorprendida por su expareja, identificado por las autoridades como Cornelio Sarita Hernández, quien llegó acompañado de otro hombre, supuestamente su sobrino, Joan Arturo Díaz Sánchez.

"Yo traté de irme, pero me forzaron contra la puerta y, aunque intenté cerrarla, no pude, porque eran dos y me seguían jalando por los cabellos. Fue mi expareja quien me agarró y me obligó a subir al vehículo. El otro muchacho también participó", narró.

La mujer relató que fue llevada por la fuerza hasta una zona apartada cercana a un río, donde su agresor la golpeó salvajemente y la hirió con un arma blanca.

"Me llevaron hacia los alrededores de un río, y luego me metieron en un monte. Allí me dio muchos golpes y varias puñaladas. Yo pensé que no iba a salir viva. Él salió a matarme", expresó.

La joven de 26 años dijo que fue localizada en horas de la mañana del martes, luego que fuera dejada abandonada por su captores y alertara a un conocido que se encontraba en La Recta.

"Ellos (los agentes) estaban detrás de mí desde anoche. Yo le dije a un vecino mío, que tiene familia allá en La Recta, que avisara que yo estaba allá. Entonces, como la Policía ya me estaba buscando, fue así como dieron conmigo", explicó.

La mujer hizo un llamado a la justicia ya que siente temor por su vida.

Detenidos

Tanto Cornelio Sarita Hernández, de 40 años, expareja de la joven, y Joan Arturo Díaz Sánchez, de 30, fueron apresados por la Policía Nacional tras una persecución cuando intentaban escapar a bordo de una motocicleta Suzuki AX100, color negro.

La Policía confirmó que Sarita Hernández había sido condenado anteriormente a cinco años de prisión, aunque solo cumplió uno antes de ser liberado un día antes de agredir a su expareja. La institución no especificó el delito que le valió la condena.