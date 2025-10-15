Niña de 10 años resulta herida de bala durante tiroteo en La Romana

Las autoridades buscan identificar a los responsables y determinar las circunstancias en que ocurrió el tiroteo. ( FUENTE EXTERNA )

Una menor de 10 años resultó herida de bala mientras se encontraba dentro de su vivienda familiar, en medio de un tiroteo registrado este miércoles en el barrio Puerto Rico del municipio de Villa Hermosa, provincia de La Romana.

Por asuntos de ley, la identidad de la menor no fue revelada. La niña recibió atenciones médicas tras el incidente y, según informaciones preliminares, su estado de salud es estable.

Preocupa inseguridad

La madre de la menor expresó su preocupación por la inseguridad que afecta la zona, por lo que pidió a las autoridades pronta respuesta sobre lo ocurrido.

Las autoridades informaron que realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Asimismo, indicaron que buscan identificar a los responsables y determinar las circunstancias en que ocurrió el tiroteo.

