Haitiano muere tras lanzarse de un camión mientras era perseguido por agentes de Migración en Verón

Fuentes policiales aclararon que Sonage Montas no fue atropellado por ningún vehículo. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano haitiano perdió la vida la mañana de este miércoles luego de lanzarse de un camión en movimiento mientras, supuestamente, era perseguido por agentes de la Dirección General de Migración en Verón, provincia La Altagracia.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:20 de la mañana, cuando transeúntes alertaron a las autoridades sobre una persona que había caído del vehículo, de marca aún no identificada, en un tramo de la vía.

El fallecido fue identificado como Sonage Montas. De acuerdo con versiones de los moradores, Montas viajaba a bordo del camión cuando, al percatarse de la persecución, decidió lanzarse del vehículo, impactando fuertemente contra la baranda de contención.

Según el certificado de defunción, la víctima falleció a causa de shock hemorrágico, trauma craneoencefálico severo y politraumatismo severo.

Fuentes policiales aclararon que el hombre no fue atropellado por ningún vehículo, sino que las lesiones que le causaron la muerte se produjeron al golpearse tras lanzarse del camión.

El cuerpo fue levantado por el médico legista Polanco, quien acudió al lugar junto a las autoridades competentes.

Investigan el suceso

El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el suceso.