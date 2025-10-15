Un muerto y un herido en otro accidente de tránsito en La Ceiba de El Salado

El accidente de tránsito de tránsito se registró cuando el camión impactó con una pasola. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven murió y otro resultó herido la tarde de este miércoles, tras un accidente ocurrido entre una pasola y un camión frente al destacamento policial de La Ceiba de El Salado, provincia La Altagracia.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se registró alrededor de las 2:20 de la tarde, cuando un camión marca JAC, color blanco, propiedad de la compañía de agua Real Santana, impactó con una pasola Gran Axis, color rosado y negro, en la que se desplazaban dos jóvenes.

El conductor del camión fue identificado como Miguel Ángel Bare Santana, dominicano de 37 años, quien fue detenido por las autoridades para los fines correspondientes.

En el accidente falleció uno de los ocupantes de la pasola, cuya identidad no ha sido suministrada mientras que el otro joven, identificado como Edward de Jesús Santana Belande, de 22 años, resultó herido y fue trasladado por personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a un centro de salud de la zona.

Otro accidente en la zona En La Ceiba de El Salado el pasado 31 de agosto ocurrió otro accidente de tránsito que dejó seis personas muertas y varios heridas. Ocurrió cuando el conductor de un camión de basura impactó la parte trasera de una camioneta que transportaba personas. "El hecho se produjo alrededor de las 11:00 de la noche, cuando un camión recolector de basura marca Mack, modelo LEU600, colisionó con una camioneta Toyota Tacoma y una motocicleta en la que viajaban dos personas".

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se presentaron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente y determinar las causas del accidente.