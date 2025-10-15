×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Accidente de Tránsito
Accidente de Tránsito

Un muerto y un herido en otro accidente de tránsito en La Ceiba de El Salado

El conductor del camión fue detenido por las autoridades para los fines correspondientes

    Expandir imagen
    Un muerto y un herido en otro accidente de tránsito en La Ceiba de El Salado
    El accidente de tránsito de tránsito se registró cuando el camión impactó con una pasola. (FUENTE EXTERNA)

    Un joven murió y otro resultó herido la tarde de este miércoles, tras un accidente ocurrido entre una pasola y un camión frente al destacamento policial de La Ceiba de El Salado, provincia La Altagracia.

    De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se registró alrededor de las 2:20 de la tarde, cuando un camión marca JAC, color blanco, propiedad de la compañía de agua Real Santana, impactó con una pasola Gran Axis, color rosado y negro, en la que se desplazaban dos jóvenes.

    El conductor del camión fue identificado como Miguel Ángel Bare Santana, dominicano de 37 años, quien fue detenido por las autoridades para los fines correspondientes.

    RELACIONADAS

    En el accidente falleció uno de los ocupantes de la pasola, cuya identidad no ha sido suministrada mientras que el otro joven, identificado como Edward de Jesús Santana Belande, de 22 años, resultó herido y fue trasladado por personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a un centro de salud de la zona.

    Otro accidente en la zona

    En La Ceiba de El Salado el pasado 31 de agosto ocurrió otro accidente de tránsito que dejó seis personas muertas y varios heridas. Ocurrió cuando el conductor de un camión de basura impactó la parte trasera de una camioneta que transportaba personas. 

    "El hecho se produjo alrededor de las 11:00 de la noche, cuando un camión recolector de basura marca Mack, modelo LEU600, colisionó con una camioneta Toyota Tacoma y una motocicleta en la que viajaban dos personas".

    Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se presentaron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente y determinar las causas del accidente.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.