Los residentes de la comunidad Los Cerros de Aminilla, en el municipio Partido, en Dajabón, protestaron este miércoles luego de que dos niñas resultaran gravemente heridas al ser atropelladas por motoristas que supuestamente transportaban a migrantes haitianos de manera ilegal.

El incidente ocurrió cuando las menores caminaban por una de las vías principales del poblado y fueron embestidas por los conductores, quienes se desplazaban a alta velocidad.

Las niñas fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud en la provincia Santiago Rodríguez. Hasta el momento, su estado de salud es reservado.

De acuerdo con los comunitarios, el hecho refleja una situación recurrente que mantiene en zozobra a los habitantes del lugar.

Tráfico de personas

Denuncian que la zona es utilizada con frecuencia como ruta para el tráfico de personas, en especial migrantes haitianos, a bordo de motocicletas en condiciones peligrosas.

"Los motoristas cruzan con hasta siete personas encima, sin control ni respeto por quienes vivimos aquí", denunció Ana Lucía Cruz, una residente. "Hoy fueron dos niñas, pero mañana puede ser otro vecino", agregó.

Como parte de la protesta, los comunitarios incendiaron neumáticos y exigieron a las autoridades la instalación de muros protectores a lo largo de la carretera, así como la presencia permanente de al menos dos miembros del Ejército o la Policía Nacional para vigilar la zona.

Los residentes de Los Cerros de Aminilla esperan que el caso impulse una intervención inmediata por parte de las autoridades competentes, a fin de evitar nuevas tragedias.