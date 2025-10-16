Muere joven pareja durante accidente de tránsito en Constanza

Yenmarit Plasencia Pichardo y Amaury Alcántara, la joven pareja que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en Constanza. ( FUENTE EXTERNA )

Una joven pareja murió la noche de ayer, miércoles, al impactar la motocicleta en la que se desplazaban con un camión cargado de gallinaza (excremento de gallinas), en un hecho ocurrido en la avenida Enrique Jiménez Moya, frente al aeropuerto de Constanza, provincia La Vega.

Las víctimas fueron identificadas como Yenmarit Plasencia Pichardo y Amaury Alcántara, quienes fallecieron instantáneamente tras la colisión.

De acuerdo con el levantamiento realizado por la médico legista, ambos jóvenes murieron a causa de politraumatismos severos y trauma craneoencefálico.

Amaury era oriundo de la comunidad El Café, en el municipio Tireo, mientras que Yenmarit residía en el barrio Los Peinados, en Constanza.

Conductor de camión se entrega

Tras el accidente, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.

El conductor del camión involucrado en el choque se se presentó voluntariamente a las autoridades minutos después del hecho.

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) investigan las circunstancias en que se produjo el accidente.

El fallecimiento de la joven pareja ha provocado gran pesar entre los habitantes del municipio montañoso.