Dos pescadores reportados desaparecidos tras fuerte ventarrón en Miches

Miembros de la Defensa Civil recorriendo las viviendas afectadas por el ventarrón ocurrido la noche del miércoles en el municipio de Miches, provincia El Seibo. ( FUENTE EXTERNA )

Dos pescadores fueron reportados como desaparecidos tras el fuerte ventarrón que azotó la noche del miércoles el municipio Miches, informó el director interino de la Defensa Civil en la provincia El Seibo, Carlos de la Rosa.

De la Rosa explicó este jueves que la mayoría de los pescadores lograron regresar a la orilla, pero que dos de ellos aún no se han reportado.

El ventarrón inició cerca de las 10:30 de la noche y provocó intensas lluvias, fuertes vientos y tormentas eléctricas en varios sectores del municipio, dejando 14 viviendas destechadas y 53 personas desplazadas a casas de familiares y amigos.

Residentes narran lo vivido

El evento climatológico dejó viviendas sin techos, tinacos en el suelo, y un ambiente de incertidumbre entre los moradores.

Mientras las autoridades realizaban los levantamientos de daños, los residentes compartían sus experiencias. Leudy Sánchez Núñez comentó a través de las redes sociales que se encontraba saliendo del hotel Club Med, al momento del ventarrón.

"Bueno, esto estuvo fuerte, muchas lluvias, fuertes vientos y mucho relampagueo. Yo salí del hotel Club Med y eso estaba terrible en esa zona. La guagua mía venía como una bola de billar, pero gracias a Dios todo bien al llegar a casa", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/whatsapp-image-2025-10-16-at-71309-am-1-42d77f24.jpeg Una vivienda sin parte del techo tras el ventarrón ocurrido la noche del miércoles en el municipio de Miches, provincia El Seibo. (FUENTE EXERNA)

Otra residente, identificada como Pichardo, aseguró que el fenómeno tomó por sorpresa a toda la comunidad. "Estamos asustados con esta brisa y tanta agua, Dios... y todo de repente, hasta se fue la luz", manifestó.

Miembros de la Defensa Civil y de otras instituciones continúan en labores de evaluación, asistencia a las familias afectadas y se mantienen monitoreando las condiciones meteorológicas ante eventualidad.