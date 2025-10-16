Un intento de atraco fue controlado este jueves en una sucursal del Banco Popular Dominicano, ubicada en la calle Agustín Guerrero, en la ciudad de Higüey, provincia La Altagracia, sin que se registraran heridos ni daños materiales.

De acuerdo con un comunicado de la entidad bancaria, un individuo desarmado ingresó al establecimiento cerca del mediodía y anunció su intención de cometer un atraco.

La rápida actuación del personal de seguridad, que aplicó de inmediato los protocolos de emergencia, permitió controlar la situación antes de que ocurriera algún daño.

El Banco Popular informó que "ningún cliente ni colaborador resultó afectado" y destacó la coordinación con las autoridades policiales que acudieron de inmediato al lugar.

Dos haitianos detenidos

La Policía Nacional informó que detuvo a dos hombres vinculados con el hecho. Una fuente policial explicó a Diario Libre que ambos son de nacionalidad haitiana y se encuentran bajo interrogatorio.

Según la versión policial, los sospechosos ingresaron al banco con una actitud que despertó alarma entre los usuarios, lo que llevó al personal de seguridad a alertar a las autoridades.

"Por ahora no podemos afirmar que iban a atracar el banco. Estamos realizando las investigaciones y los interrogatorios; el proceso aún es prematuro", indicó la fuente.

El Banco Popular reiteró su compromiso con la seguridad de sus clientes y colaboradores, así como el mantenimiento activo de sus protocolos de prevención y respuesta ante cualquier eventualidad, en coordinación con las autoridades competentes.

Te puede interesar ¿Por qué se descargó al hermano de cabecilla del asalto al Banco Popular?