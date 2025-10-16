Un menor habría presenciado parte del crimen de la mujer hallada calcinada en San Cristóbal

Vista de Rodolfo Antonio Ramírez Ramírez, alias "El Barbero", acusado de asesinar a su pareja, Lisset Melenciano Tejada, cuyos restos fueron hallados desmembrados y calcinados en San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

Un menor habría presenciado parte del horrendo crimen por el que se acusa a Rodolfo Antonio Ramírez Ramírez, alias "El Barbero", de asesinar y calcinar a su pareja, Lisset Melenciano Tejada, cuyos restos fueron hallados en el patio trasero de su vivienda en la comunidad Canastica, provincia San Cristóbal.

El menor será entrevistado mediante el protocolo de cámara Gesell, y su testimonio será incorporado como parte de las pruebas del expediente que sustenta la acusación por feminicidio.

Por este motivo, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó para el próximo 23 de octubre la audiencia de medida de coerción, a fin de que el tribunal conozca formalmente la declaración antes de continuar el proceso.

Desaparición y hallazgo

Lisset Melenciano fue reportada desaparecida el pasado 7 de octubre, cuando salió de la residencia de su madre rumbo a la casa que compartía con su pareja.

Días después, las autoridades hallaron restos óseos y tejidos humanos calcinados en el solar trasero de la vivienda donde residía Ramírez, quien fue arrestado como principal sospechoso.

El Ministerio Público le atribuye haber asesinado, mutilado, incendiado y ocultado el cuerpo de la víctima, luego de contactarla por teléfono mientras ella se encontraba en la casa materna.

Según la acusación, el crimen habría ocurrido entre tres y cinco días antes del hallazgo de los restos.

Evidencias recolectadas

Durante un allanamiento realizado en la vivienda del imputado, los investigadores encontraron una coa de hierro y un machete de 14 pulgadas, ambos con posibles rastros biológicos.

Además, en el área donde fueron encontrados los restos se detectaron fragmentos de pelvis, columna, dorso lumbar, cráneo y huesos largos quemados.

Solicitud de prisión preventiva

El órgano acusador sostiene que cuenta con pruebas suficientes que vinculan a Ramírez Ramírez con el crimen y que su libertad representa un riesgo de fuga y de obstaculización del proceso.

Por ello, solicitó al tribunal que imponga prisión preventiva como medida de coerción.