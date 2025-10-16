×
Jarabacoa

VIDEO | Otro deslizamiento de rocas afecta tramo La Virgen en la carretera La Vega–Jarabacoa

Según los reportes de las autoridades, no se han registrado personas heridas

Un nuevo deslizamiento de rocas se registró este jueves en el tramo La Virgen de la carretera que comunica a La Vega con Jarabacoa, provocando la obstrucción parcial del tránsito vehicular.

Según los reportes de las autoridades, no se han registrado personas heridas.

Las piedras ocupan más de la mitad de la vía de comunicación terrestre.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos y miembros de la Defensa Civil, quienes trabajan en la evaluación de la zona y en las labores para despejar el paso.

Deslizamientos son frecuentes

Las autoridades recomiendan a los usuarios conducir con precaución y, de ser posible, evitar transitar por el área hasta nuevo aviso.

En ese tramo de la carretera son frecuentes los deslizamientos de rocas de gran tamaño. Los incidentes solo han causado daños materiales y bloqueos temporales de la vía.

