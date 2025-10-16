Encuentran a los dos pescadores reportados como desaparecidos tras ventarrón en Miches

Miembros de la Defensa Civil asisten a personas afectadas tras el ventarrón que impactó el municipio de Miches, provincia El Seibo. ( FUENTE EXTERNA )

Los dos pescadores que habían sido reportados como desaparecidos tras el fuerte ventarrón que azotó la noche de ayer miércoles al municipio Miches, en la provincia El Seibo, fueron localizados sanos y salvos, según informó el director interino de la Defensa Civil, Carlos de la Rosa.

Durante el fenómeno atmosférico, que se produjo alrededor de las 10:30 de la noche del miércoles, varias comunidades de Miches resultaron afectadas con viviendas destechadas y decenas de personas desplazadas.

La Defensa Civil, aseguró que mantienen el monitoreo en la zona ante posibles nuevas incidencias provocadas por las lluvias y los vientos para seguir tomando medidas preventivas.

Daños reportados

El ventarrón ocasionó daños en alrededor de 14 viviendas y dejó un total de 53 personas desplazadas, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidades visuales y motoras.

El reporte de las autoridades indica que en la calle Respaldo Mella del sector Los Mameyes, de la referida provincia, al menos nueve viviendas resultaron afectadas, algunas de manera total y otras parcial, mientras que 36 personas, entre ellas niños, adultos mayores y personas con discapacidad visual y motora, tuvieron que desplazarse a casas de familiares y amigos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/whatsapp-image-2025-10-16-at-95012-am-7bcb4eb9.jpeg Miembros de la Defensa Civil en una de las viviendas afectadas por el ventarrón. (FUENTE EXTERNA)

En el sector Jaro Sucio, tres viviendas sufrieron daños parciales, lo que obligó a nueve personas a refugiarse también en hogares de allegados. Asimismo, en la salida Miches–El Seibo, kilómetro 1, se reportaron dos viviendas con afectaciones parciales y ocho personas desplazadas.