Al menos dos personas resultaron heridas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), luego de que la tarde de este jueves un hombre entrara a la academia estatal y disparara.

La Policía informó que apresó a un sospechoso y que el incidente se mantiene bajo investigación.

Un colaborador de la universidad estatal reveló a Diario Libre que los dos heridos son miembros del cuerpo de seguridad de la UASD. Los heridos fueron identificados como Leger Hernández y otro apodado "Manpirín".

Según la fuente, la persona entró al campus Universitario a bordo de una camioneta y con un arma larga calibre 12.

Tras el tiroteo, Hernández fue llevado al Centro Médico Dominico Cubano en la Zona Universitaria, donde está siendo intervenido, informaron miembros de la Asociación de Empleados de la Universidad.

El suceso se produjo alrededor de las 3:30 de la tarde en las proximidades del Economato Universitario.

