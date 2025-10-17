Muere un hombre al ser aplastado por camión trompo en la autopista Joaquín Balaguer

Así quedó el vehículo en el que se desplazaba Marino Pérez, tras ser impactado por un camión trompo en la autopista Joaquín Balaguer. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre murió este viernes al ser impactado el vehículo en que se desplazaba por un camión trompo, que luego le cayó encima, en un accidente ocurrido en la autopista Joaquín Balaguer, tramo Santiago–Navarrete.

La víctima fue identificada como Marino Pérez, quien se desempeñaba como representante de ventas de la empresa Castalosa, según el carnet que portaba al momento del hecho.

De acuerdo con versiones de testigos, el accidente se produjo cuando el automóvil del hoy fallecido redujo la velocidad al llegar a unos reductores colocados en la vía, momento en que fue embestido por el camión trompo. El impacto destruyó por completo el vehículo de la víctima, que quedó reducido a chatarra.

Se entrega a las autoridades

El chofer del camión, cuyo nombre no ha sido revelado, se entregó voluntariamente en el destacamento de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) de Navarrete.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/whatsapp-image-2025-10-17-at-25517-pm-1-e316382f.jpeg Agentes de la Digesett se presentaron en el lugar para viabilizar el tránsito y restablecer el flujo vehicular. (FUENTE EXTERNA)

Al lugar acudieron, además de los agentes de tránsito, unidades del Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1, miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron por casi una hora para recuperar el cuerpo de Pérez, quien quedó atrapado entre los hierros retorcidos del automóvil.

El accidente provocó un gran congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la vía.