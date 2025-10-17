×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Accidente de Tránsito
Accidente de Tránsito

Muere un hombre al ser aplastado por camión trompo en la autopista Joaquín Balaguer

La víctima fue identificada como Marino Pérez

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Muere un hombre al ser aplastado por camión trompo en la autopista Joaquín Balaguer
Así quedó el vehículo en el que se desplazaba Marino Pérez, tras ser impactado por un camión trompo en la autopista Joaquín Balaguer. (FUENTE EXTERNA)

Un hombre murió este viernes al ser impactado el vehículo en que se desplazaba por un camión trompo, que luego le cayó encima, en un accidente ocurrido en la autopista Joaquín Balaguer, tramo Santiago–Navarrete.

La víctima fue identificada como Marino Pérez, quien se desempeñaba como representante de ventas de la empresa Castalosa, según el carnet que portaba al momento del hecho.

De acuerdo con versiones de testigos, el accidente se produjo cuando el automóvil del hoy fallecido redujo la velocidad al llegar a unos reductores colocados en la vía, momento en que fue embestido por el camión trompo. El impacto destruyó por completo el vehículo de la víctima, que quedó reducido a chatarra.

RELACIONADAS

Se entrega a las autoridades

El chofer del camión, cuyo nombre no ha sido revelado, se entregó voluntariamente en el destacamento de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) de Navarrete.

Expandir imagen
[object HTMLTextAreaElement]
Agentes de la Digesett se presentaron en el lugar para viabilizar el tránsito y restablecer el flujo vehicular. (FUENTE EXTERNA)

Al lugar acudieron, además de los agentes de tránsito, unidades del Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1, miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron por casi una hora para recuperar el cuerpo de Pérez, quien quedó atrapado entre los hierros retorcidos del automóvil.

El accidente provocó un gran congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la vía.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.