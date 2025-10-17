Ocupan 572 libras de marihuana ocultas en la parte trasera de un camión en Baní

Presentación de las 572 libras de presunta marihuana decomisadas durante un operativo de interdicción conjunta realizado en el municipio de Baní, provincia Peravia. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades decomisaron 572 libras de presunta marihuana, durante un operativo de interdicción conjunta realizado en el municipio de Baní, provincia Peravia, informó este viernes la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) mediante un comunicado de prensa.

Los agentes y militares montaron un operativo en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, específicamente en el puesto de chequeo Los Pilones, donde interceptaron al conductor de un camión, quien, según informes de inteligencia, pretendía realizar una transacción de presuntas sustancias narcóticas.

En el operativo participaron agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público, apoyados por la Fuerza de Tarea Interagencial de Los Pilones.

Por instrucciones del fiscal actuante, se procedió a realizar una inspección, descubriendo en la parte trasera del camión marca KIA, blanco, año 2013, un compartimiento secreto (caleta), donde se ocuparon 110 paquetes del vegetal, con un peso aproximado a las 572 libras.

"Durante el operativo fue detenido Augusto Abreu Beltré, de 39 años, chofer del camión, quien será sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas", indicó la DNCD.

Investigan si hay otros implicados

El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones de lugar para determinar si hay otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico.

Las pacas de la sustancia fueron enviadas bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Decomisos

La DNCD informó recientemente que en los últimos cinco años la República Dominicana ha decomisado más de 224 toneladas de drogas ilícitas, un récord que consolida el liderazgo del país en la región en la lucha contra el narcotráfico.

"Este logro ha sido posible, en gran medida, gracias al apoyo constante de la DEA, que ha trabajado hombro a hombro con nuestras unidades, aportando entrenamiento, inteligencia y respaldo operativo", destacó el presidente de la DNCD, vicealmirante José Cabrera Ulloa.