Tiroteo en la UASD fue consecuencia de un conflicto previo entre estudiante y personal de seguridad

La entrada principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El tiroteo ocurrido la tarde del jueves en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fue consecuencia de un conflicto previo entre el estudiante de Derecho Alexander Jiménez Galván, de 35 años, y personal de seguridad del recinto universitario.

Así lo informó este viernes el director de Comunicaciones de la UASD, Roberto Tejada Muñoz, a los medios de comunicación.

Tejada explicó que el altercado se originó la noche del miércoles, cuando Jiménez Galván fue sorprendido por los agentes Lyedgers Peña Encarnación y Juan Manuel Méndez, ambos miembros de la seguridad universitaria, estacionado en una zona oscura y restringida del campus. Como medida preventiva, se le retuvieron los documentos personales.

"El joven tuvo una situación con la seguridad por el lugar donde estacionó su vehículo. Se le retuvieron los documentos dentro del campus. Al regresar para retirarlos (el día siguiente), se produjo el incidente", detalló Tejada.

Regresó armado y acompañado

De acuerdo con el vocero de la UASD, Jiménez Galván regresó el jueves presuntamente acompañado por otra persona y con una escopeta calibre 12 en su vehículo. Luego de recuperar sus documentos, se dirigió a otra zona del campus donde ocurrió el tiroteo.

Durante el suceso, los dos miembros de la seguridad resultaron heridos. Peña Encarnación fue impactado directamente por los disparos y trasladado de urgencia al Centro Médico Dominico Cubano, donde fue operado y se encuentra en condición estable, dentro de su situación. Mientras que Juan Manuel Méndez será intervenido quirúrgicamente debido a una herida en la mano izquierda.

Estudiantes lo retuvieron

Tras efectuar los disparos, el agresor intentó huir en su vehículo, pero fue interceptado por estudiantes presentes en el lugar. Posteriormente, fue entregado al personal de seguridad de la universidad, y luego a la Policía Nacional.

"El joven fue llevado al departamento de seguridad. Las autoridades nos apersonamos de inmediato, lo sacamos y fue entregado a la Policía para los fines correspondientes", indicó el vocero.

Investigaciones en curso

La Policía Nacional y el Ministerio Público han asumido el caso, el cual continúa bajo investigación.

Debate sobre el fuero universitario

El hecho violento reavivó el debate en torno al fuero universitario, que impide el ingreso de la Policía Nacional o cualquier institución armada al campus, salvo petición expresa del Consejo Universitario.

Ante esto, Tejada aclaró que existe confusión entre esta figura jurídica y la autonomía universitaria.

"El fuero universitario no es algo moderno ni un escudo para delinquir. Es una figura jurídica que data desde la época colonial y que protegía a las autoridades y los espacios académicos. No debe confundirse con la autonomía", sostuvo.

Seguridad será reforzada

Consultado sobre si el incidente motivará cambios en la seguridad del campus, el director de Comunicaciones aseguró que la universidad ya trabaja en un plan de fortalecimiento de su seguridad interna, compuesta por personal civil con formación básica, no por militares ni policías.

"El proceso de mejora ya está en marcha. Queremos garantizar que la universidad siga siendo un espacio seguro para toda la comunidad académica", concluyó.