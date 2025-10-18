Tragedia en Higüey: un adolescente ultima a su hermana de 10 años

Imagen de referencia de una escena del crimen. ( ARCHIVO )

Una niña de 10 años fue hallada muerta la madrugada de este sábado en su vivienda en Higüey, provincia La Altagracia.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:20 a. m. en el sector Villa Cerro, presuntamente a manos de su hermano de 15 años, quien según reportes padece problemas de salud mental.

El cadáver de la menor, identificada con las iniciales Y. G. M., fue encontrado por su abuelo sobre el suelo de una de las habitaciones, luego de forzar la puerta al notar que los menores no respondían.

Fue estrangulada

La médico legista Ruth Esther Almánzar certificó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. El presunto autor, L. V. G., fue detenido en el lugar, escondido dentro de la misma habitación.

Durante la inspección, agentes de la Policía Científica levantaron varias evidencias, entre ellas un preservativo fuera de su envoltura, lo que ha motivado a las autoridades a profundizar las investigaciones.

El abuelo relató que su nieto recibe tratamiento psicológico por trastornos mentales que requieren seguimiento constante, y que suele levantarse de madrugada, razón por la cual siempre se mantenía bajo vigilancia.

Está detenido

Tras el hallazgo, el cuerpo de la menor fue levantado y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de San Pedro de Macorís .

(Inacif) de . El adolescente fue remitido a la Subdirección Regional de Investigación de la Policía Nacional en La Altagracia, donde permanece bajo custodia para los fines correspondientes.

