Fallece empleado de seguridad de la UASD herido en tiroteo ocurrido en el campus universitario

Un estudiante de la UASD disparó el pasado jueves 16 de octubre contra tres miembros de la seguridad, uno de los cuales falleció este sábado. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Un miembro del equipo de seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) falleció este sábado tras permanecer ingresado desde el pasado jueves 16 de octubre, cuando resultó gravemente herido durante un tiroteo en el campus central de la academia.

La universidad confirmó el deceso a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X , en el que expresó su pesar por la pérdida del colaborador.

"Con profunda tristeza, informamos el lamentable fallecimiento de Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, miembro del equipo de seguridad que resultó herido en el incidente ocurrido el pasado jueves 16 de octubre en el campus universitario de nuestra Sede Central", indicó la institución.

"Su partida enluta a la comunidad universitaria y a sus familiares, a quienes le hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias y solidaridad", agregó la UASD.

Cómo ocurrieron los hechos

El tiroteo se produjo la tarde del jueves en la sede central de la universidad, como resultado de un conflicto previo entre el estudiante de Derecho Alexander Jiménez Galván, de 35 años, y miembros del personal de seguridad.

El Ministerio Público solicitó ayer prisión preventiva contra Jiménez Galván, alias Alex, al que acusa de tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego.

Según explicó el director de Comunicaciones de la UASD, Roberto Tejada Muñoz, el altercado se originó la noche anterior, cuando Jiménez Galván fue sorprendido por los agentes Lyedgers Peña Encarnación y Juan Manuel Méndez estacionado en una zona oscura y restringida del campus.

"El joven tuvo una situación con la seguridad por el lugar donde estacionó su vehículo. Se le retuvieron los documentos dentro del campus. Al regresar para retirarlos (el jueves), se produjo el incidente", detalló Tejada.

Regresó armado y acompañado

De acuerdo con las autoridades universitarias, el estudiante regresó al día siguiente presuntamente acompañado por otra persona y con una escopeta calibre 12 en su vehículo. Luego de recuperar sus documentos, se dirigió a otra zona del recinto donde abrió fuego.

Durante el tiroteo, ambos agentes de seguridad resultaron heridos. Peña Encarnación recibió impactos de bala que le provocaron graves lesiones, por lo que fue trasladado al Centro Médico Dominico Cubano, donde permaneció ingresado hasta su fallecimiento. En tanto, Juan Manuel Méndez resultó herido en una mano y fue sometido a una intervención quirúrgica.

Tras disparar, el agresor intentó escapar, pero fue interceptado por estudiantes que presenciaron el hecho. Posteriormente fue entregado al personal de seguridad y luego a la Policía Nacional.



