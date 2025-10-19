×
Accidente de Tránsito

Joven pierde la vida tras chocar motocicleta con camioneta en carretera Hato Mayor–El Valle

La víctima fue identificada como Jhonatan Santana Santana

    Joven pierde la vida tras chocar motocicleta con camioneta en carretera Hato Mayor–El Valle
    Imagen ilustrativa de una motocicleta en la vía y una persona tras un accidente de tránsito. (FUENTE EXTERNA)

    Un joven de 28 años perdió la vida la tarde de ayer sábado tras impactar la motocicleta que conducía con una camioneta en la carretera Hato Mayor–El Valle, a la altura del kilómetro 23, próximo a Sabana de la Mar.

    La víctima fue identificada como Jhonatan Santana Santana, dominicano y residente en la comunidad de Mango Limpio

    • El joven conducía una motocicleta marca AX 100, color rojo y sin placa, al momento del accidente, y no portaba casco protector.
    Inician investigación

    El choque ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del sábado 18 de octubre, cuando la motocicleta que manejaba Santana colisionó con una camioneta Ford Ranger, color blanco, placa PP961293, conducida por Juan Ramón Gil Olivo, de 54 años de edad.

    Producto del impacto, Santana falleció en el lugar del hecho.

    Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett)  se presentaron al lugar y tienen el  caso bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente.

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.