DNCD: Cargamento incautado en La Altagracia es cocaína; tuvo un peso de más de 600 kilogramos

Parte de los 643 paquetes incautados durante una operación en la provincia La Altagracia, los cuales dieron positivo a cocaína, según la DNCD. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confirmó este domingo que los 643 paquetes incautados durante la denominada Operación Leopardo, en el municipio San Rafael del Yuma, dieron positivo a sustancias controladas, específicamente cocaína, según los análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

De acuerdo con una nota de prensa oficial, el cargamento tuvo un peso 666.27 kilogramos.

La operación fue desplegada ayer, resultado de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento por parte del Ministerio Público y la DNCD, que lograron ocupar el alijo y arrestar a cinco personas, vinculadas a una red de narcotráfico internacional.

17 allanamientos

El operativo estuvo encabezado por miembros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Fiscalía de La Altagracia, en colaboración con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Según informaron las autoridades, en el operativo participaron 27 fiscales, 194 agentes de la DNCD y de la Armada, y se ejecutaron 17 allanamientos en distintos puntos del país, incluyendo:

Distrito Nacional

Santo Domingo Este

Guerra

Boca Chica

Barahona

Santiago

Higüey

Cap Cana

La Romana

En tanto que los detenidos serán presentados ante la justicia para conocerles medidas de coerción, mientras que el Ministerio Público y la DNCD continúan las investigaciones para identificar y arrestar a otros miembros de la estructura criminal.