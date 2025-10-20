Adolescente de 16 años que recibió tres disparos en Villa Cerro continúa luchando por su vida

En la escena, la Policía Científica recolectó cuatro casquillos calibre 9 milímetros como evidencia. ( FUENTE EXTERNA )

En medio del dolor y la incertidumbre, Francis Yaneirys González clama por justicia mientras su hijo de 16 años permanece en coma inducido en una sala de cuidados intensivos en un centro de salud, luego de recibir tres impactos de bala durante un confuso incidente ocurrido en el sector Villa Cerro, en Higüey, provincia La Altagracia, durante el cual su padre resultó muerto.

El hecho, que cobró la vida del Jahaziel Benjamín Valdez, de 38 años, padre del menor, se registró en la zona de la localidad conocida como La Doble Vía, cuando, según testigos, ambos intentaron intervenir para ayudar a un amigo en medio de una riña presuntamente por un accidente de tránsito.

De acuerdo con el relato de González, su hijo salió en defensa de su progenitor tras presenciar que le disparaban.

"Mi hijo está en coma inducido. Tiene un desgarre en el hígado y le están drenando la sangre. Lo tienen entubado porque la operación fue muy delicada", narró con evidente angustia Francis Yaneirys González, quien pidió protección para su familia por motivos de seguridad.

La madre explicó que su hijo fue trasladado de urgencia a un hospital fuera de la ciudad, donde los médicos luchan por mantenerlo con vida.

"Tengo fe en Dios de que va a salir de ahí. Es un niño trabajador, estudioso y responsable, igual que su papá, que siempre le enseñó a ser un hombre de bien", añadió.

De acuerdo con su versión, el altercado se originó cuando un grupo de personas movía una motocicleta para permitir el paso de un camión distribuidor de agua, momento en que se desató una agresión a tiros.

"Dicen que fueron seis disparos. No hay forma de justificar eso. No fue un accidente, fue un crimen", expresó.

Clamor por justicia y temor por la seguridad familiar

Francis Yaneirys González denuncia que, pese a haberse querellado formalmente junto a la actual pareja del fallecido, las investigaciones "no avanzan como deberían". "No entiendo cómo los responsables, que andaban en una yipeta, todavía no han sido localizados, ni se sabe a nombre de quién está el vehículo", reclamó.

Además, aseguró que su familia ha recibido amenazas directas desde el día del suceso, lo que mantiene en constante temor a sus hijos, especialmente a su hija de 14 años, quien "ha sufrido crisis nerviosas desde la muerte de su padre".

"Temo por nuestras vidas. Si fueron capaces de ir a la casa a amenazar, pueden hacer cualquier cosa. Yo solo pido que se haga justicia", manifestó González visiblemente afectada.

El joven: estudiante y trabajador

Según relató Francis Yaneirys González, el adolescente cursa el segundo año de secundaria en el liceo nocturno de su comunidad, donde estudia luego de trabajar durante el día junto a su padre. "Él aprendió desde pequeño el valor del trabajo. Es un joven responsable, que quiere superarse y ayudar a su familia", destacó.

El padre del joven, quien perdió la vida en el hecho, era conocido por sus vecinos como un hombre trabajador, dedicado a la venta de agua.

"No era una persona de problemas. Salía a las cinco de la mañana y volvía de noche, solo para que a sus hijos no les faltara nada", recordó la madre.

Mientras las autoridades continúan las investigaciones, el joven de 16 años permanece ingresado en estado crítico. Su familia mantiene la esperanza de que pueda sobrevivir y que el caso no quede impune.

"Estamos destruidos, pero seguimos de pie, esperando justicia. Mi hijo merece vivir y su papá merece que su muerte no quede en el olvido", concluyó Francis Yaneirys González entre lágrimas.

Antecedente del hecho

El incidente en el que perdió la vida Jahaziel Benjamín Valdez, de 38 años, y resultó herido su hijo de 16 años, ocurrió el pasado miércoles en el sector Villa Cerro, tras una disputa derivada de un accidente de tránsito.

Según el informe policial, la confrontación se produjo alrededor de la 1:40 de la tarde, luego de un choque entre una mujer identificada como Diosmery Polanco Mejía y otro hombre que la impactó con su motocicleta.

Tras el incidente, el esposo de Polanco, Jerlyn Junior Pérez Ortiz, intervino en el conflicto, lo que desencadenó una agresión violenta por parte de varios individuos.

De acuerdo con el testimonio de Polanco, uno de los agresores llegó acompañado de otro sujeto a bordo de una motocicleta negra y atacó a su esposo con un puñal. Minutos después, un tercer individuo habría disparado varias veces, impactando fatalmente a Valdez, quien intervino para detener la agresión.

En la escena, la Policía Científica recolectó cuatro casquillos calibre 9 milímetros como evidencia. El Ministerio Público asumió la investigación junto a la unidad de Homicidios, con el objetivo de identificar y arrestar a los responsables del hecho.