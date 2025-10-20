Parte de la fachada de la sucursal del Banco de Reservas ubicada en el municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, se desplomó la mañana de este lunes, sin que se registraran personas heridas.

De acuerdo con versiones de los testigos, el incidente ocurrió momentos antes de que la entidad abriera sus puertas al público.

Personal de mantenimiento realizaba trabajos en el área afectada, cuando parte de la estructura cedió repentinamente.

Unidades preventivas

Tras el colapso, unidades del Cuerpo de Bomberos y miembros de la Defensa Civil se presentaron al lugar para asegurar el perímetro y prevenir riesgos adicionales.

Hasta el momento, el la entidad bancaria no ha ofrecido una declaración oficial sobre las causas del desplome ni los daños materiales ocasionados.