El Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo tres yipetas en distintas localidades de las provincias Valverde y Dajabón, transportando a 44 nacionales haitianos en situación migratoria irregular.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el primer operativo se realizó en la comunidad de Guatapanal, municipio Mao, provincia Valverde, donde fue interceptada una yipeta KIA gris, conducida por Emmanuel Mejía García. En el vehículo se encontraban 15 haitianos, entre ellos 9 hombres, 5 mujeres y un menor de edad.

Minutos más tarde, en la misma localidad, fue detenida otra yipeta Honda CRV roja, placa G612290, conducida por Omar Laoreano, transportando a 17 haitianos: 10 hombres, 4 mujeres y 3 menores.

La institución indicó que ambos conductores fueron arrestados y serán puestos a disposición del Ministerio Público.

Dejó el vehículo abandonado

En la comunidad Monte Grande, municipio Loma de Cabrera, provincia Dajabón, militares interceptaron una yipeta Honda CRV azul, placa G597245, cuyo conductor huyó al notar la presencia del Ejército, dejando el vehículo abandonado, según indica el comunicado.

Dentro del mismo fueron hallados 12 haitianos: 3 hombres, 6 mujeres y 3 menores de edad.

Todos los vehículos y los migrantes fueron trasladados a las sedes militares correspondientes: los dos primeros a la 4ta. Brigada de Infantería y el tercero al 10mo. Batallón de Infantería, para los procedimientos legales establecidos en coordinación con las autoridades competentes.