Hallan muertos a dos adolescentes de 16 y 15 años dentro de un vehículo encendido en Nagua

Los cuerpos de dos adolescentes fueron encontrados sin vida la mañana de este lunes en el interior de un vehículo encendido, en un hecho ocurrido en el sector José Lucas del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Las víctimas fueron identificadas como Joseuri Batista, de 16 años, y Cristal Gil, de 15. Sus cuerpos no presentan signos de violencia.

Se presume que ambos fallecieron por inhalación de monóxido de carbono, aunque las causas exactas serán establecidas tras los resultados de la autopsia.

Envían los cuerpos al Inacif

Para dichos fines, los cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con sede en San Francisco de Macorís.

Según versiones preliminares, ambos habrían llegado al lugar donde fueron hallados en horas de la madrugada a bordo de un carro Hyundai Y-20, color gris

Los jóvenes estacionaron el automóvil, encendieron las luces y permanecieron en su interior hasta ser encontrados sin signos vitales a primeras horas del lunes 20 de octubre de 2025.

Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional investigan el caso para determinar las circunstancias del suceso.

