Riña entre tres hombres en Mao deja un herido de bala y un prófugo

Agentes policiales investigan la riña ocurrida en el sector San Antonio, en Mao, donde un hombre resultó herido de bala y otro permanece prófugo. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Un hombre identificado como Greiderson Dionel Tejada resultó herido de bala en una pierna tras originarse una riña la madrugada del domingo frente al negocio conocido como "Abreu Lavadora", en el sector San Antonio, en el municipio Mao, provincia Valverde.

De acuerdo con un video de cámara de seguridad, el conflicto se desató cuando un hombre armado con un machete se enfrentó a dos individuos que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta, uno de ellos portando un arma de fuego. En medio de la discusión y la tensión, el individuo le disparó en la pierna a quien portaba el machete.

Los presuntos agresores fueron identificados como Rubén Pérez, alias "El Gordo", y Ángel Minier, este último actualmente prófugo de las autoridades.

Según informaciones preliminares, el altercado habría iniciado momentos antes frente a una tienda, ubicada en la avenida General Benito Monción, extendiéndose posteriormente hasta el sector San Antonio, donde culminó con el hecho violento.

Residentes piden mayor vigilancia

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una declaración oficial sobre el caso, mientras se espera que se amplíe la investigación para esclarecer las causas del enfrentamiento y dar con el paradero del prófugo.

El hecho ha generado preocupación entre los residentes de la zona, quienes piden mayor vigilancia policial ante el aumento de los incidentes violentos en horas nocturnas.